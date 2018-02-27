В аэропорту Уфы прошли учения по обезвреживанию террористов

По замыслу учения в международном аэропорту «Уфа» группа «террористов» осуществила захват пассажирского самолета «Airbus A321», который готовился к вылету рейсом «Уфа-Москва».

Сегодня в Уфе Оперативным штабом в Республике Башкортостан проведено командно-штабное учение по предотвращению террористического акта, обезвреживанию террористов и освобождению заложников на объекте воздушного транспорта – на базе Международного аэропорта «Уфа», сообщили в пресс-службе УФСБ по Башкирии.

- По замыслу учения, 27 февраля в аэропорту «Уфа» группа «террористов» осуществила захват пассажирского самолета «Airbus A321», который готовился к вылету рейсом «Уфа-Москва», - рассказали в УФСБ по РБ.- В момент нападения на борту воздушного судна находились 48 пассажиров и 6 членов экипажа. «Преступники», угрожая жизни «заложников», потребовали предоставление бронежилетов, 3 миллионов долларов США и самолета для вылета в Сирию.

После поступления информации о происшествии, к месту преступления были направлены силы и средства региональных подразделений ФСБ, МВД и МЧС. Оперативным штабом в Республике Башкортостан развернута координационная деятельность служб быстрого реагирования, органов безопасности и сил правопорядка. Начальником УФСБ России по Республике Башкортостан на территории Уфимского района введен режим контртеррористической операции.

В ходе переговорного процесса «террористы» открыли огонь по «заложникам», в результате чего был убит один из бортпроводников, троим «заложникам» из числа пассажиров нанесены огнестрельные ранения.

В связи с отказом «преступников» от дальнейших переговоров, а также повышенной угрозой жизни «заложников», руководителем КТО было принято решение о проведении штурма самолета. В результате боевого мероприятия «террористы» и их пособники были нейтрализованы, «заложники» освобождены, обнаруженные взрывные устройства обезврежены.