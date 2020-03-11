Аптечные работники выступили против поправок к ФЗ об обращении лекарственных средств

8 марта в социальных сетях стартовал флешмоб, призванный обратить внимание общественности на значимость профессии провизора и фармацевта, а также на необходимость участия фармсообщества в обсуждении законопроектов, касающихся регулирования аптечных сетей. Запуск флешмоба спровоцирован проектом поправок №912246-7 к Федеральному Закону №61 «Об обращении лекарственных средств», который 2 марта текущего года был внесен в Госдуму группой депутатов, во главе с Андреем Исаевым.

По мнению фармсообщества, принятие этих поправок приведет к целому ряду негативных последствий: повышению цен, дефициту лекарств, а также закрытию большого количества аптек и, следовательно, сокращению числа рабочих мест и выпадению доходов из бюджетов всех уровней.

Сейчас в России около 65000 аптек, в которых работают свыше 200 000 фармацевтов и провизоров. Большая часть этих специалистов - женщины. Они являются мамами, бабушками, женами, имеют детей, пожилых родителей, ипотеку и очень непростую работу, требующую огромных душевных сил.

В случае внесения поправок благополучие этих женщин окажется под угрозой, потому что многие из них потеряют работу. Если в Москве или Санкт-Петербурге можно найти что-то взамен, то в небольших городах и селах на Урале и в Поволжье работы практически нет.

Аптеки создают рабочие места, платят налоги, вносят коммунальные и арендные платежи, обеспечивают, по сути, социальную стабильность в регионах. При этом поток негативной информации в СМИ, направленной на аптечную сферу, в последнее время только усиливается. Престиж профессии фармацевта в глазах государства и общества незаслуженно принижается. Поэтому сейчас фармсообщество обращается за поддержкой, призывая не оставаться равнодушными.

Начало размещения постов именно 8 марта не случайно, ведь у профессии фармацевта женское лицо. Только за один день действия флешмоба более 2000 специалистов отрасли разместили на своих страницах в инстаграме и других социальных сетях публикации в защиту своей профессии под едиными хештегами #фармединство, #аптекиэтомы.

Флешмоб набирает обороты, к нему присоединяются не только фармацевты, но и врачи, бухгалтеры, программисты, а также все сочувствующие.

Кроме того, появилась новость о событии, которое также вызывает тревогу, - очередное падение курса рубля. Учитывая тот факт, что около 2/3 фармацевтического рынка в денежном выражении - это импортные лекарственные препараты, цены на них в ближайшее время поднимутся. И ответственность за это лежит отнюдь не на аптеках. Поэтому участники флешмоба просят обратить пристальное внимание на защиту фармотрасли, которая, по сути, выполняет одну из ключевых ролей в обеспечении здравоохранения в России!