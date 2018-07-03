Минздрав не зафиксировал в аптеках пропажу дешевых лекарств

Чиновница добавила, что Минздрав следит за ценами и ассортиментом в аптеках. Об этом пишет RNS.

Так за 2017 год из 14 500 наименований лекарств лишь по пяти позициям наблюдался временный дефицит. Недостающие препараты удалось вернуть на прилавки довольно быстро. Это произошло благодаря хорошей работе Минздрава и Минпромторга, сказала Скворцова.