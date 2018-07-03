Минздрав не зафиксировал в аптеках пропажу дешевых лекарств
Сегодня, 17:17Общество
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Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что ее ведомство не зафиксировало «реального вымывания» с российского рынка дешевых лекарственных препаратов.
Чиновница добавила, что Минздрав следит за ценами и ассортиментом в аптеках. Об этом пишет RNS.
Так за 2017 год из 14 500 наименований лекарств лишь по пяти позициям наблюдался временный дефицит. Недостающие препараты удалось вернуть на прилавки довольно быстро. Это произошло благодаря хорошей работе Минздрава и Минпромторга, сказала Скворцова.
Женщина отметила, что колебания в ценовом сегменте за указанный период времени составляли от 0,2% до 0,6%. Таким образом, «реального вымывания» лекарств не зафиксировано.
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