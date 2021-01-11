Жителей Башкирии будут штрафовать за неуплату отопления и горячей воды

Жителей Башкирии будут штрафовать за неуплату отопления и горячей воды

Вчера, 10:48ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Со вчерашнего дня, 10 января, БашРТС начало начислять пени и штрафы должникам за отопление и горячую воду, сообщает Ufa1.

Как отмечает издание, санкции за просрочку платежей были отменены в прошлом году властями из-за пандемии коронавируса. Действие постановления правительства РФ от 2 апреля 2020 года прекратило свое действие 31 декабря 2020 года.

БашРТС в свою очередь призвало жителей Башкирии оплачивать счета за тепло и горячую воду до 10-го числа каждого месяца.

Напомним, в новогодние праздники особенно остро встал вопрос о высоких платежах за услуги ЖКХ. На сегодняшнем оперативном совещании глава республики Радий Хабиров поручил разобраться в ситуации и предоставить отчет о поделанной работе.

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