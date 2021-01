Из-за роста цен за отопление в Башкирии создали правительственную группу

В Башкирии создали рабочую группу по вопросу повышения цен за отопление, рассказал глава МинЖКХ республики Борис Беляев. Ей поручено проверить правильность начислений и предложить меры контроля за энергопоставками.

В группу войдут представители администрации главы Башкирии, министерства ЖКХ РБ, госкомитета по жилищному и строительному надзору РБ, госкомитета РБ по тарифам и уфимской мэрии. Также, по словам Бориса Беляева, главы муниципальных и городских округов получили указание о недопустимо низком уровне работы по автоматизации передачи данных о потреблении коммунальных ресурсов. Напомним, в январе 2021 года жители Башкирии получили квитанции за декабрь 2020 года по оплате за отопление, суммы которых, по признанию Беляева, значительно превышали начисления предыдущего месяца. Как отметил чиновник, после анализа жалоб выяснилось, что большая их часть связана с ООО «БашРТС».

