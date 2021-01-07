Из-за роста цен за отопление в Башкирии создали правительственную группу

Напомним, в январе 2021 года жители Башкирии получили квитанции за декабрь 2020 года по оплате за отопление, суммы которых, по признанию Беляева, значительно превышали начисления предыдущего месяца. Как отметил чиновник, после анализа жалоб выяснилось, что большая их часть связана с ООО «БашРТС».