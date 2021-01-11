Глава Башкирии поручил вернуть деньги за необоснованные платежи ЖКХ

Хабиров поручил вернуть деньги гражданам, которым несправедливо и нечестно были начислены платежи. Он также ответил, что с подобной ситуацией республика сталкивается уже не в первый раз.
Глава Башкирии поручил разобраться с платежами, на которые постоянно жалуются жители, и дать реальную картину ситуации.
Напомним, ранее в республике была создана рабочая группа по вопросу повышения цен за отопление. Ей поручено проверить правильность начислений и предложить меры контроля за энергопоставками. По словам министра ЖКХ Бориса Беляева, была проведена проверка в 25 МКД.