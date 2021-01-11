Объявлен рейтинг наиболее авторитетных политтехнологов России

Алексей Васильев занял в списке ведущих специалистов в области политтехнологий 29-е место. Он отметил специфичность данной области и сложность составления списков, так как каждый из представленных деятелей обладает высокими профессиональными компетенциями. Кроме того, одним из критериев при составлении рейтинга является публичность, однако не все политтехнологи, управляющие электоральными процессами, активно фигурируют в СМИ. Алексей добавил, что многие профессионалы высокого уровня не вошли в рейтинг, поскольку не являются “фронтменами”.