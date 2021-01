Объявлен рейтинг наиболее авторитетных политтехнологов России

Директор Агентства политического права и управления Алексей Васильев вошел в число лучших тридцати политтехнологов России. Рейтинг составил Центр политической конъюнктуры, а заказчиком выступил Экспертный институт социальных исследований.

Повышение интереса к деятельности политтехнологов, по мнению экспертов, связано с выборами в Государственную думу VIII созыва, поскольку именно эти специалисты управляют политкампаниями, сообщает gorod55.ru. Алексей Васильев занял в списке ведущих специалистов в области политтехнологий 29-е место. Он отметил специфичность данной области и сложность составления списков, так как каждый из представленных деятелей обладает высокими профессиональными компетенциями. Кроме того, одним из критериев при составлении рейтинга является публичность, однако не все политтехнологи, управляющие электоральными процессами, активно фигурируют в СМИ. Алексей добавил, что многие профессионалы высокого уровня не вошли в рейтинг, поскольку не являются “фронтменами”. Кроме активности в СМИ при составлении рейтинга учитывали признание профессионального сообщества, популярность и оценку. Имели значение и научные публикации, а также участие в форумах и других профильных мероприятиях. Чтобы определить авторитетность кандидата, ЦПК использовал анкетирование. Было отмечено, что мнение Алексея Васильева имеет большой вес среди коллег и высоко ценится.

