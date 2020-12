Приволжское следственное управление на транспорте возбудило несколько уголовных дел в отношении экс-заместителя начальника ЖД-станций «Загородняя», которая находится в Уфе. По предварительной версии размер взяток мог составить полмиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, мужчина получал взятки за сотрудничество с несколькими фирмами с 2016 по 2019 годы. Своим сообщникам он помогал подстроить удобное время отправления со станции и лично готовил все документы для отправки грузов. Бывший заместитель руководителя станции свою вину признал. Его уволили с должности, сейчас он находится под подпиской о невыезде. В адрес руководства ЖД-организации направлено замечание. Теперь они обязаны усилить контроль за подчиненными.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter