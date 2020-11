Экс-студента БГМУ осудили на шесть лет условно за передачу взятки в 1,1 млн рублей

Кировский районный суд Уфы вынес приговор 21-летнему бывшему студенту Башкирского государственного медицинского университета. Молодой человек выступил посредником в передаче взятки в 1,1 миллиона рублей.

В 2018 году подсудимый предложил двум девушкам помочь в поступлении в вузе на бюджет. Абитуриентки передали ему 1,1 миллиона рублей. 200 тысяч рублей молодой человек присвоил себе. Однако, когда девушки поняли, что не поступили в университет, обратились в полицию. Обвиняемый признал свою вину, после чего был отчислен из вуза. Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Напомним, бывший студент выступил посредником у экс-заведующей хозяйственным складом БГМУ. 41-летней женщине также предъявлено обвинение в получении взятки.

