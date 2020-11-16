Экс-студента БГМУ осудили на шесть лет условно за передачу взятки в 1,1 млн рублей

В 2018 году подсудимый предложил двум девушкам помочь в поступлении в вузе на бюджет. Абитуриентки передали ему 1,1 миллиона рублей. 200 тысяч рублей молодой человек присвоил себе. Однако, когда девушки поняли, что не поступили в университет, обратились в полицию.