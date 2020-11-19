Экс-завотделением больницы в Башкирии попался на получении взятки в 500 тысяч рублей

Экс-завотделением больницы в Башкирии попался на получении взятки в 500 тысяч рублей

Вчера, 19:29ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Бывшего заведующего хирургическим отделением Городской больницы в Салавате обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Башкирии.

На врача-нейрохирурга завели уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. Следствие выяснило, что в апреле обвиняемый предложил организации за вознаграждение в 1,25 миллиона рублей предоставить больнице партию медицинских изделий для нейрохирургии. Однако он знал, что партия товаров не соответствует техзаданию. Стоимость договора на поставку оборудования - более 2,1 миллиона рублей. Представитель компании обратился в правоохранительные органы.

Экс-сотрудника больницы задержали после получения 500 тысяч рублей. В настоящее время на его имущество наложен арест. Свою вину обвиняемый не признал. Уголовное дело направлено прокурору.

Напомним, ранее бывшему студенту БГМУ назначили наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Молодой человек выступил посредником в передаче взятки в 1,1 миллиона рублей за поступление в университет.

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