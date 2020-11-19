Экс-завотделением больницы в Башкирии попался на получении взятки в 500 тысяч рублей

На врача-нейрохирурга завели уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. Следствие выяснило, что в апреле обвиняемый предложил организации за вознаграждение в 1,25 миллиона рублей предоставить больнице партию медицинских изделий для нейрохирургии. Однако он знал, что партия товаров не соответствует техзаданию. Стоимость договора на поставку оборудования - более 2,1 миллиона рублей. Представитель компании обратился в правоохранительные органы.