В Башкирии планируют организовать новый вид туристического отдыха – глэмпинги. Это позволит приезжим проживать на природе в повышенным комфортом. Сейчас в республике ищут инвесторов. Также планируется организовать для них господдержку, сообщили в Минэкономразвитии.

Инвесторы, готовые построить глэмпинг на территории Башкирии, смогут получить субсидии в размере половины стоимости от объекта. Всего в республике к 2024 году появятся 50 туристических мест для комфортного отдыха, по предварительным данным, на 33 участках. В частности, глэмпинги могут появиться на территориях геопарков «Торатау» и «Янган-Тау». Там установят комфортные для проживания шатры или палатки, где будет вся необходимая мебель и удобства.

