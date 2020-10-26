В туристический сезон 2020 года поток туристов в Башкирию увеличился на 10 процентов

«Сложившаяся напряженная ситуация на рынке выездного туризма, привела к увеличению турпотока в регион. Из-за этого объем интернет-трафика в туристический сезон значительно возрос, поскольку пользователи мобильных сервисов активно продолжают серфинг в сети даже на отдыхе. Чтобы абоненты МТС могли в привычном режиме выходить в сеть с телефона и обмениваться контентом не только в городе, но и за его пределами, мы регулярно проводим работы по улучшению качества связи, благодаря которым наши абоненты могут без ограничений делиться впечатлениями от отдыха с друзьями и родственниками. Так, например, летом 2020 года мы успешно запустили дополнительную базовую станцию в популярном туристическом месте на берегу Павловского водохранилища, это позволило увеличить скорость передачи данных даже в период повышенной нагрузки. Кроме того, МТС не только помогает гостям региона оставаться на связи, но и знакомит туристов с достопримечательностями Уфы. В прошлом году мы запустили наш мобильный аудиогид — простой, современный, доступный способ знакомства с многогранной историей столицы Башкирии. Звуковые экскурсии можно найти в мобильных приложениях Surprise Me и izi.TRAVEL», — отметил директор МТС в Республике Башкортостан Егор Фисюк.