В туристический сезон 2020 года поток туристов в Башкирию увеличился на 10 процентов

В туристический сезон 2020 года поток туристов в Башкирию увеличился на десять процентов. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил директор филиала МТС в Башкирии Егор Фисюк.

МТС проанализировала мобильный дата-трафик в Башкирии за лето и сентябрь 2020 года среди туристов. Прирост абонентов МТС, посетивших регион составил десять процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Пик туристической активности пришелся на июнь–июль 2020 года, что объясняется действовавшими весной и первые летние недели ограничениями на перемещения между регионами России. В прошлом году поток российских туристов в город распределялся по месяцам более равномерно. Наибольший рост интереса к Республике Башкортостан продемонстрировали летом этого года жители Урала. В конце лета и начале сентября туристический поток из Екатеринбурга увеличился на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики МТС отмечают рост популярности отдыха в Башкирии и у жителей Челябинска: летом этого года в республике было на 10 процентов челябинцев больше, чем в прошлом году. Напомним, что ранее МТС составила рейтинг популярности туристических локаций республики. Самым популярным местом для отдыха за лето и сентябрь 2020 года стал природный парк «Аслыкуль», второе место занял заповедник «Шульган Таш», третье — территория Юмагузинского водохранилища. «Сложившаяся напряженная ситуация на рынке выездного туризма, привела к увеличению турпотока в регион. Из-за этого объем интернет-трафика в туристический сезон значительно возрос, поскольку пользователи мобильных сервисов активно продолжают серфинг в сети даже на отдыхе. Чтобы абоненты МТС могли в привычном режиме выходить в сеть с телефона и обмениваться контентом не только в городе, но и за его пределами, мы регулярно проводим работы по улучшению качества связи, благодаря которым наши абоненты могут без ограничений делиться впечатлениями от отдыха с друзьями и родственниками. Так, например, летом 2020 года мы успешно запустили дополнительную базовую станцию в популярном туристическом месте на берегу Павловского водохранилища, это позволило увеличить скорость передачи данных даже в период повышенной нагрузки. Кроме того, МТС не только помогает гостям региона оставаться на связи, но и знакомит туристов с достопримечательностями Уфы. В прошлом году мы запустили наш мобильный аудиогид — простой, современный, доступный способ знакомства с многогранной историей столицы Башкирии. Звуковые экскурсии можно найти в мобильных приложениях Surprise Me и izi.TRAVEL», — отметил директор МТС в Республике Башкортостан Егор Фисюк. По сравнению с прошлым годом рост трафика во всех популярных туристических локациях увеличился в три раза, а голосовой трафик — вдвое. Это объясняется изменившимися из-за пандемии коронавируса трендами летнего отдыха, ростом интереса к республике с точки зрения развития туристической отрасли, а также повышением внимания к местным достопримечательностям в целом.

