Как жители Уфы встретили первый снег – фотоподборка

Не исключено, что снег снова исчезнет уже в скором времени. Синоптики обещают юго-западный ветер и потепление днем до +1 градуса. Да и завтра погода существенно не изменится. В республике ожидается небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью -3,-8 градусов, днем +1,-4.