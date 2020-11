Как жители Уфы встретили первый снег – фотоподборка

Сегодняшнее утро полно сюрпризов. На улицах города лег первый снег. Жители Уфы, радуясь первому наступлению зимы, поделились фотографиями природного явления в социальных сетях.

Коронавирус внес кардинальные изменения в ежедневный график жителей республики и столицы. Большинство из нас теперь работают из дома. Но все равно очень приятно наблюдать за летящими снежинками из окна «домашнего офиса». Снегом любуются и домашние питомцы горожан. Котики, сидя на подоконниках, а собаки удивлялись белому полотну во время утренней прогулки. Не меньше радости снег принес и детям. Воспитанники детских садов вышли на прогулку еще до обеда. Теперь вместо куличиков в песочнице будут лепить снежки. Не исключено, что снег снова исчезнет уже в скором времени. Синоптики обещают юго-западный ветер и потепление днем до +1 градуса. Да и завтра погода существенно не изменится. В республике ожидается небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью -3,-8 градусов, днем +1,-4.

