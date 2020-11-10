Как жители Уфы встретили первый снег – фотоподборка

Как жители Уфы встретили первый снег – фотоподборка

Вчера, 13:03ОбществоPhoto: Подслушано Уфа
Сегодняшнее утро полно сюрпризов. На улицах города лег первый снег. Жители Уфы, радуясь первому наступлению зимы, поделились фотографиями природного явления в социальных сетях.

Коронавирус внес кардинальные изменения в ежедневный график жителей республики и столицы. Большинство из нас теперь работают из дома. Но все равно очень приятно наблюдать за летящими снежинками из окна «домашнего офиса».

Снегом любуются и домашние питомцы горожан. Котики, сидя на подоконниках, а собаки удивлялись белому полотну во время утренней прогулки.

Не меньше радости снег принес и детям. Воспитанники детских садов вышли на прогулку еще до обеда. Теперь вместо куличиков в песочнице будут лепить снежки.

Не исключено, что снег снова исчезнет уже в скором времени. Синоптики обещают юго-западный ветер и потепление днем до +1 градуса. Да и завтра погода существенно не изменится. В республике ожидается небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью -3,-8 градусов, днем +1,-4.

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