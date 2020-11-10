Власти Уфы подготовили 10 полигонов для приема снега зимой

Напомним, в феврале текущего года только за сутки из Уфы вывезли 28 тысяч кубометров выпавшего снега. 3 февраля в Уфе был введен режим чрезвычайной ситуации. Тогда все чиновники, включая мэра города, вышли на уборку улиц.