Власти Уфы подготовили 10 полигонов для приема снега зимой

Семь из них являются основными, еще три создано дополнительно, сообщили на оперативном совещании в мэрии Уфы 10 ноября.

В каждом районе Уфы к предстоящей зиме подготовили по одному полигону для приема снега. Еще три - в Ленинском, Октябрьском и Орджоникидзевском районах города - будут функционировать дополнительно в случае обильного снегопада. Кроме того, в Уфе функционирует снегоплавильный пункт, работающий круглосуточный и способный обрабатывать 1500 кубометров снега в сутки. - В целом снежные полигоны рассчитаны на прием до 6 млн кубометров снега. В осенне-зимний период 2019/2020 было привезено 3,5 млн кубометров снега, зимой в 2018 году - 2,8 млн кубометров, - добавил начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Рустем Хамитов. Напомним, в феврале текущего года только за сутки из Уфы вывезли 28 тысяч кубометров выпавшего снега. 3 февраля в Уфе был введен режим чрезвычайной ситуации. Тогда все чиновники, включая мэра города, вышли на уборку улиц.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter