Власти Уфы подготовили 10 полигонов для приема снега зимой

В каждом районе Уфы к предстоящей зиме подготовили по одному полигону для приема снега. Еще три - в Ленинском, Октябрьском и Орджоникидзевском районах города - будут функционировать дополнительно в случае обильного снегопада.
Кроме того, в Уфе функционирует снегоплавильный пункт, работающий круглосуточный и способный обрабатывать 1500 кубометров снега в сутки.
- В целом снежные полигоны рассчитаны на прием до 6 млн кубометров снега. В осенне-зимний период 2019/2020 было привезено 3,5 млн кубометров снега, зимой в 2018 году - 2,8 млн кубометров, - добавил начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Рустем Хамитов.