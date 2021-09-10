Жители Башкирии могут пожаловаться на качество воздуха республиканскому парламенту

Депутаты башкирского парламента начали принимать жалобы граждан на на качество воздуха. На сайте органа власти появился специальный раздел для отправки сообщений по этой проблеме в режиме онлайн.

Отмечается, что самое большое количество жалоб на качество воздуха поступает из Уфы, Стерлитамака, Салавата и Сибая. Обращения, направленные через форму, будут направляться рабочей группе по мониторингу исполнения законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха. Об этом сообщает КП-Уфа со ссылкой на Госсобрание-Курултай республики. По словам председателя башкирского парламента Константина Толкачева, в настоящее время ведется сбор и анализ информации, и в скором времени рабочая группа проведет первое совещание. Парламентарий также заявил, что депутаты ждут от населения не только жалобы на загазованность воздуха, но и конструктивные предложения.

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