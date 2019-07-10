В Уфе после шумихи в СМИ чиновники навестили пенсионерку, которая ест одуванчики

Накануне, администрация Калининского района Уфы опубликовала пояснения по поводу информации о пожилой женщине из поселка Максимовка, которая голодает вместе с глухим сыном, питается, по ее словам, одуванчиками и просит милостыню у прохожих. Данная информация с красноречивыми фотографиями появилась в соцсетях и была подхвачена журналистами.

Чиновники в ответ выехали по адресу проживания героини публикации и дали свои объяснения происшедшему. В группу входили сотрудники отдела опеки, попечительства и взаимодействия с медицинскими учреждениями Калининского района, отдела по работе с отдаленными территориями, НКО «Родник» ресурсного центра «Семья».

Представленная чиновниками версии событий существенно отличается от той, которую растиражировали в СМИ.

- Мы выяснили следующее: женщине 83 года, ее зовут Антонина Григорьевна Кочкина. Она проживает в частном доме совместно с сыном – инвалидом с детства по слуху. Пенсию получают ежемесячно, что подтвердила почтальон, с которым также провели беседу сотрудники опеки и попечительства Калининского района, - говорится в ответе представителей администрации. По их данным, за бабушкой осуществляет уход внучка Анастасия, проживающая отдельно. Она еженедельно делает уборку в доме и обеспечивает бабушку продуктами. Но пожилая женщина, видимо, в силу своего болезненного состояния не отдает отчет времени.

- На улице бабушка оказалась в связи отклонениями в силу состояния здоровья. Для уточнения диагноза необходимо провести медицинское обследование, - говорится в комментарии чиновников. Сотрудники отдела опеки заверили, что взяли семью Кочкиных на контроль и пригласили внучку пенсионерки на прием для оказания семье необходимой социально-психологической помощи. За данной семьей будет закреплен социальный работник.