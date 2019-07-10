США задумались над ослаблением санкций против Huawei

Им позволят вести бизнес при условии, что работа с китайской компанией не нанесет угрозы национальной безопасности, пишет RT .

Однако для контрактов с Huawei потребуется специальная лицензия, поскольку исключать ее из черного списка никто не станет – компанию обвиняют в сборе данных пользователей в интересах китайских спецслужб.