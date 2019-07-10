Фото: flickr.com
США задумались над ослаблением санкций против Huawei
10 июля, 19:12Общество
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США заявили о значительном ослаблении санкций для компаний, у которых есть контракты китайской Huawei.
Им позволят вести бизнес при условии, что работа с китайской компанией не нанесет угрозы национальной безопасности, пишет RT.
Однако для контрактов с Huawei потребуется специальная лицензия, поскольку исключать ее из черного списка никто не станет – компанию обвиняют в сборе данных пользователей в интересах китайских спецслужб.
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