В Башкирии прошел XIV межрегиональный праздник русской песни и частушки

В Белокатайском районе в рамках международного фестиваля национальных культур «Берҙәмлек – Содружество» сегодня завершился праздник русской песни и частушки.

Гала-концерт по традиции прошел на открытой площадке, в березовой роще близ села Новобелокатай. Особенностью этого года стало участие зарубежных творческих коллективов из Бразилии, Индии, Китая, Кореи, Шри-Ланки и других стран, которые приехали в Башкортостан на фестиваль «Берҙәмлек – Содружество».

- Видя наших участников, смотря на них, слушая их песни тоже хочется запеть и потанцевать. Настолько всё это заразительно, красиво и замечательно, - сказал приветствуя участников и зрителей праздника глава Башкирии Рустэм Хамитов. - Считаю, что этот замечательный праздник, который уже 28 лет проходит здесь, на белокатайской земле, важен во всех смыслах. Не только потому, что он укрепляет международное, межнациональное сотрудничество, но и потому что вселяет в людей радость – радость красоты, радость мира, в котором мы живём, радость общения.