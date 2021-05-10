В Башкирии дачники нашли редкого ядовитого жука

Найденный в Иглинском районе Башкирии черный жук под названием майка занесен в Красную книгу нескольких регионов страны и при этом прославился своим сильным ядом.

Накануне, 9 мая, в редакцию Mkset обратилась семья уфимцев, отдыхающих на дачном участке в поселке Охлебинино в Иглинском районе Башкирии. - Представляете, нашли странного жука, вчера на природе, сегодня у себя на участке. Оказывается очень ядовитое насекомое, занесенное в Красную книгу. Им даже людей травили, ужас. Откуда только взялся у нас такой? – сообщила Екатерина Кислицына. Фото: Mkset.ru Между тем, о появлении этого насекомого, полное название которого звучит так – «жук-нарывник майка черная», в последнее время стали сообщить жители не только Башкирии, но и других регионов страны. Недавно об этом жуке большой и подробный пост опубликовал блогер Константин Вервекин. В теле этих представителей отряда жесткокрылых содержится до 5 % кантаридина — органического соединения, опасного для здоровья и жизни людей и животных, способного вызвать появление волдырей при попадании на открытые участки кожи, а при попадании внутрь организма — сильнейшее раздражение слизистых оболочек, кровотечения, рвоту, поражение печени, почек, сердечной деятельности и центральной нервной системы. Фото: Mkset.ru Майка обыкновенная имеет довольно обширный ареал обитания и распространена во многих странах мира. Обитающие в России разновидности этих насекомых (майка фиолетовая (синяя) и майка черная) занесены в Красные книги отдельных регионов нашей необъятной страны — в связи с малочисленностью и как находящиеся под угрозой исчезновения. В частности, в Красные книги Москвы, Московской, Ленинградской, Ростовской, Рязанской, Вологодской и Нижегородской областей, Мордовии и Татарстана. Теперь они, видимо, попадут и в Красную книгу Башкирии. Встречаются насекомые на лугах и в степных зонах, на открытых пространствах вблизи мест, где обитают дикие одиночные пчелы, с которыми тесно связана жизнь маек — личинки насекомых паразитируют на диких пчелах (путешествуют с ними и кормятся за их счет). Жить за счет одомашненных медоносных пчел они не могут, хотя порой способны доставлять неприятности владельцам пасек, попадая с пчелами в ульи. - В процессе рассматривания жука меня не покидала мысль о том, как хорошо все-таки, что мы живем не во времена гигантских насекомых. У человечества заметно прибавилось бы проблем, доведись ему столкнуться с подобным. Ну, или оно попросту не стало бы доминирующим видом, разрушающим мир, в котором живет. Человек нередко пытается классифицировать представителей животного мира (в частности, насекомых), исходя исключительно из собственных (не всегда идеальных) соображений о прекрасном и полезном. Однако, не следует забывать, что существуют и другие мерки, отличные от человеческих. В природе каждый вид живых существ имеет право на место под солнцем, независимо от того, полезен ли он и красив ли для человека оценивающего, - отметил Константин Вервекин.

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