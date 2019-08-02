В Челябинске в многоквартирном доме нашли двух ядовитых пауков
Вчера, 19:05ПроисшествияФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Челябинске в одной из многоэтажек Советского района были найдены два ядовитых паука. Местные жители не смогли определить принадлежность к насекомых к какому-либо виду.
Так, пишет kursdela.biz, по словам жителей дома, они обнаружили тварей в погребе, находящемся под первым этажом дома. В помещении между соленьями и вареньями хозяева увидели двух самок пауков и около семи яиц на паутине у каждой.
Хозяйка отметила, что два года назад в этом же погребе уже находили паука.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей