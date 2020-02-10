В правительстве Башкирии заявили, чтобы объекты после открытия не закрывались снова

Сегодня, 10 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии первый вице-премьер Андрей Назаров довольно жестко обратился к аудитории с просьбой обеспечить бесперебойную работу объектов, которые открываются в рамках нацпроектов.

- В среду мы запускаем детский сад в Зубово, а потом на очереди объекты в микрорайоне Дёма-6. Постарайтесь, чтобы не получилось так: сегодня открыли объект, а завтра снова закрыли, чтобы сбоев не было, - отметил Андрей Назаров.