В правительстве Башкирии заявили, чтобы объекты после открытия не закрывались снова
10 февраля, 12:30ОбществоТатьяна МайороваФото: ufacity.info
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Такое замечание сделал первый вице-премьер правительства РБ Андрей Назаров.
Сюжеты: Власть без цензуры
Сегодня, 10 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии первый вице-премьер Андрей Назаров довольно жестко обратился к аудитории с просьбой обеспечить бесперебойную работу объектов, которые открываются в рамках нацпроектов.
- В среду мы запускаем детский сад в Зубово, а потом на очереди объекты в микрорайоне Дёма-6. Постарайтесь, чтобы не получилось так: сегодня открыли объект, а завтра снова закрыли, чтобы сбоев не было, - отметил Андрей Назаров.
Судя по всему, он имел в вижу нашумевший недавно инцидент с бассейном в Инорсе, который на следующий день после торжественного открытия прекратил свою работу якобы по техническим причинам.
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