«Такой не было никогда». Супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова отмечает 38-летие

Сегодня, 9 декабря, свой День рождения отмечает супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова. Первой леди республики исполнилось 38 лет. На своей странице в Facebook её поздравил руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров.

Благодаря Каринэ Хабировой в республике за последние два года появились такие социальные проекты, как «Территория женского счастья», «Радость нашего дома», «Аксаковская ёлка», «Счастье на ладошке», «Бал маленьких принцесс». Рустем Ахмадинуров пишет, что без них уже трудно представить развитие Башкирии. Настолько красивой, женственной, и вместе с тем общественно и продуктивно активной первой леди в Башкирии не было никогда, пишет Ахмадинуров. Каринэ Хабировой он пожелал здоровья и семейного счастья, а также поблагодарил за волонтёрскую помощь в период пандемии. Напомним, супруги Хабировы ждут очередного ребёнка. Популярный башкирский певец Элвин Грей подтвердил информацию о положении первой леди республики, выложив фото, на котором отчетливо виден округлившийся животик.

