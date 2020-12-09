«Такой не было никогда». Супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова отмечает 38-летие

Благодаря Каринэ Хабировой в республике за последние два года появились такие социальные проекты, как «Территория женского счастья», «Радость нашего дома», «Аксаковская ёлка», «Счастье на ладошке», «Бал маленьких принцесс». Рустем Ахмадинуров пишет, что без них уже трудно представить развитие Башкирии.