Стало известно, сколько дней жители Башкирии будут отдыхать в 2021 году

Международный женский день подарит нам два выходных дня – отдыхать будем с 7 по 8 марта. На один день больше будем отдыхать в мае – с 1 по 3 числа. Выходные выделены в честь праздника Весны и труда. В этом же месяце будет еще несколько праздничных выходных – с 8 по 10 мая в честь Дня Победы и 13 мая – национальный праздник Ураза-Байрам.