Стало известно, сколько дней жители Башкирии будут отдыхать в 2021 году

Министерство семьи, труда и соцзащиты населения обнародовал календарь праздников на следующий 2021 год.

Длинные выходные начнутся уже с первого января. Новогодние каникулы для всех граждан республики продлятся до 10 января. А после нас ждет День защитника отечества. Там выходные дни выпадают с 21 по 23 февраля. Международный женский день подарит нам два выходных дня – отдыхать будем с 7 по 8 марта. На один день больше будем отдыхать в мае – с 1 по 3 числа. Выходные выделены в честь праздника Весны и труда. В этом же месяце будет еще несколько праздничных выходных – с 8 по 10 мая в честь Дня Победы и 13 мая – национальный праздник Ураза-Байрам. В июне 2021 года праздничные выходные выпадут на 12, 13 и 14 июня. Позже 20 июля празднуем уже Курбан-байрам. Также отдыхаем с 9 по 11 октября, а в ноябре с 4 по 7. Выходным днем также будет считаться 31 декабря.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter