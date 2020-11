В Башкирии в выходные за отсутствие масок оштрафовали более двух тысяч человек

Сегодня, 9 ноября, глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики объявил о мерах, которые позволят уменьшить количество заболевших коронавирусом и скорость распространения болезни.

По словам Радия Хабирова, сейчас ношение масок является требованием, нарушение которых карается административным законодательством. Так, за два дня сотрудники полиции оформили более двух тысяч протоколов за нарушение данного требования. С завтрашнего дня, 10 ноября, граждан старше 65 лет переводят на обязательный режим самоизоляции. Иное будет наказываться в административном порядке. При этом если человек работает и не уходит на саомизоляцию, он должен иметь справку о месте работы. Пенсионерам будет разрешено выходить из дома лишь в определенные часы — с 11 до 14:00 режим не действует. Остальные нарушения будут также караться штрафами. Однако сам Хабиров отметил, что "эти деньги кровавые никому не нужны".

