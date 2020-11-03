В Уфе сотрудники поликлиники пытаются добиться отмены рабочих дней в выходные

— Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов (ст. 110 ТК РФ), а работа в выходные дни должна оплачиваться в двойном размере (ст. 153 ТК РФ). В противном случае мы получим рост недовольства в трудовых коллективах, обращения в надзорные органы, новую волну проверок и штрафных санкций в отношении медорганизаций республики. Это не говоря уже о росте заболеваемости медиков, они сегодня работают с запредельными нагрузками и имеют право на отдых, — отметил председатель профсоюза работников здравоохранения Башкирии Рауль Халфин.