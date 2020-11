Эксперт объяснил победу Омска в полуфинале «Дебатла» с Тюменью

Советник ректора, руководитель общественно-информационного центра Казанского федерального университета Юрий Алаев прокомментировал свои оценки участникам полуфинальной игры проекта «Дебатл» между Омском и Тюменью.

Темой диспута стал вопрос «Оправдана ли с общественной точки зрения позиция чайлд-фри?». Омичи отстаивали мнение, что иметь детей или нет, это личное решение каждого человека. Тюменцы защищали противоположную точку зрения: демонстративно отказываясь от деторождения, человек фактически живет за счет других. Обратим внимание, что та или иная позиция, которую отстаивают команды в ходе игр «Дебатла», распределяется им случайным образом и может не совпадать с личным мнением участников. Эксперт отметил, что омичи были сильнее по всем показателям, хотя и с некоторыми претензиями по части аргументации. Оба «дебаттлера» сконцентрировали внимание на правовых и экономических аспектах, но никак не говорили о морально-этических. Ведь в бедных регионах зачастую рождаемость гораздо выше, чем в более благополучных,добавил Юрий Алаев. Подробный обзор игры можно посмотреть здесь. В финальной игре встретятся команда Омска будет бороться за победу с Уфой.

