Омск вышел в финал «Дебатла» по итогам диспута об оправданности чайлд-фри

Завершился раунд полуфиналов диспутного клуба «Дебатл». В первой игре Уфа превзошла в риторике Казань, а во второй за выход в решающую стадию боролись Омск и Тюмень.

Темой поединка в красноречии для сибирских команд стал вопрос «Оправдана ли с общественной точки зрения позиция чайлд-фри?». Омичи отстаивали мнение, что иметь детей или нет, это личное решение каждого человека. Тюменцы защищали противоположную точку зрения: демонстративно отказываясь от деторождения, человек фактически живет за счет других. Напомним: та или иная позиция, которую отстаивают участники «Дебатла», может не совпадать с их личным мнением. Суть игры — убедительно представить аргументы в поддержку той или иной точки зрения и превзойти соперника в полемике, а не навязать свои собственные убеждения. В программной речи первого раунда капитан Омска Андрей Бем подчеркнул, что свобода человека определять свою жизнь и судьбу — это высшая ценность, и вся история этой борьбой пропитана. Каждый сам определяет приоритеты, для кого-то это будет построение карьеры, кому-то важнее семья. Нет ответа на вопрос, что важнее. И не существует правовых механизмов ни в одном государстве, которые бы обязывали иметь детей,заявил Андрей Бем. По его словам, общественная важность рождения детей была актуальна в прошлом, так как от этого напрямую зависела борьба за выживание. Теперь эта обязанность перешла в разряд возможностей. Еще один тезис — экономическое положение многих россиян не позволяет им полноценно обеспечить детей, поэтому требовать от них рожать по меньшей мере несправедливо. Представитель Тюмени Владимир Соколов подчеркнул, что популярность явления «чайлд-фри», то есть принципиального отказа от детей, ведет к демографическому кризису, в том числе уменьшается количество трудоспособного населения. Что касается финансовых вопросов, в России разработано множество мер поддержки для семей, которые не могут себе позволить детей из-за денежного вопроса. Второй раунд заключался в испытании позиции команд вопросами от ведущего. Тюмень отвечала на вопрос, разумно ли говорить, что чайлд-фри живут за счет других, при том, что они наравне с остальными платят налоги и работают. Омску, в свою очередь, пришлось парировать доводы, что личные желания людей заканчиваются там, где речь идет о стратегических вопросах выживания государства, а также же разумно ли будет ввести налог на бездетность. В третьем раунде участникам предоставлялась возможность в прямой полемике попытаться опровергнуть доводы соперника с помощью своих вопросов. Омичи поинтересовались, что мешает решить проблему убыли трудоспособного населения с помощью привлечения иностранной рабочей силы, в том числе и путем программ репатриации. Команда Тюмени попросила прокомментировать отрицательную демографическую динамику, в частности, в некоторых европейских странах. По оценкам арбитров, более убедительной была признана позиция команды Омска — 43 балла против 38 у Тюмени. За аргументацию, полемику и артистизм первые получили 14, 16 и 13 баллов, вторые соответственно 11, 14 и 13 баллов. Полностью оценки экспертов можно посмотреть здесь (комментарий советника ректора, руководителя общественно-информационного центра Казанского федерального университета Юрия Алаева) и здесь (комментарий финалиста конкурса «Лидеры России» Сергея Грошева). Таким образом, в финале дебютного сезона «Дебатла» за чемпионство будут бороться команды Уфы и Омска. Тема решающей игры и точки зрения, которые предстоит отстаивать дебатерам, будут озвучены позднее.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter