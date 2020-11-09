Омск вышел в финал «Дебатла» по итогам диспута об оправданности чайлд-фри

Второй раунд заключался в испытании позиции команд вопросами от ведущего. Тюмень отвечала на вопрос, разумно ли говорить, что чайлд-фри живут за счет других, при том, что они наравне с остальными платят налоги и работают. Омску, в свою очередь, пришлось парировать доводы, что личные желания людей заканчиваются там, где речь идет о стратегических вопросах выживания государства, а также же разумно ли будет ввести налог на бездетность.