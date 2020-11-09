Дегтярев провел рейд по хабаровским аптекам

И.о. зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов сообщил, что для лечения осложнений при воспалении легких сейчас применяют макролиды и фторхинолоны. Первый тип антибиотиков должен быть поставлен с завода «Дальхимфарм» к середине ноября. Что касается антибиотиков-фторхинолонов, они уже доступны и в сети «Фармация», и в частных аптеках.