Дегтярев провел рейд по хабаровским аптекам

После целого ряда жалоб граждан на то, что в аптеках Хабаровского края нет лекарств от коронавируса, врио губернатора Михаил Дегтярев лично провел чрезвычайный рейд.

Как сообщает todaykhv.ru, глава региона в первую очередь проверил аптеки государственной сети «Фармация». Оказалось, что здесь есть необходимый спектр жаропонижающих и противомикробных препаратов. Что касается частных аптек, то здесь ассортимент лекарств, в том числе антибиотиков, был гораздо шире. Дегтярев отметил, что дефицит противовирусных и прочих препаратов в крае действительно существует, особенно в районах, отдаленных от центра. «С одной стороны, это дефицит, вызванный ажиотажным спросом. С другой — аптечных пунктов государственной „Фармации“ крайне мало, а частники не хотят открывать их там, где в обычных условиях небольшая покупательская активность», — заявил врио губернатора. Михаил Дегтярев принял решение поддержать развитие госсети аптек «Фармация» по всему краю. Кроме этого он подчеркнул необходимость открытия аптечных пунктов данной сети при больницах и поликлиниках. Таким образом глава региона надеется не только решить проблему дефицита лекарств, но и сделать их более доступными для населения, особенно в отдаленных районах. И.о. зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов сообщил, что для лечения осложнений при воспалении легких сейчас применяют макролиды и фторхинолоны. Первый тип антибиотиков должен быть поставлен с завода «Дальхимфарм» к середине ноября. Что касается антибиотиков-фторхинолонов, они уже доступны и в сети «Фармация», и в частных аптеках. Минздрав Хабаровского края опубликовал рекомендации для аптек на случай отсутствия макролидов или фторхинолонов. В этом случае их должны заменить другими эффективными препаратами. Также в ведомстве предостерегли граждан от самолечения и напомнили, что антибактериальные средства можно покупать только по рецепту врача. Согласно поручению врио губернатора, краевой Минздрав должен ускорить процесс получения бесплатных лекарств, применяемых при коронавирусной инфекции, для амбулаторных пациентов. Выдачу препаратов начнут со следующей недели. Отмечается, что правительство России поддержало Дегтярева и выделило краю почти 50 млн рублей из госбюджета.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter