Впервые с 8 февраля стоимость нефти марки Brent стала ниже $90 за баррель

Стоимость нефти Brent на лондонской бирже ICE стала ниже $90 за баррель первый раз с восьмого февраля.

РИА Новости сообщает, что по данным на 16:19 мск, цена на нефть марки Brent с поставкой в ноябре опускалась до $89,89 за один баррель. Об этом пишет RT. Стоимость фьючерсов в октябре нефти марки WTI снизилась до $83,88 за один баррель.

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