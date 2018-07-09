В Башкирии до конца года в целях экономии объединят три детских дома

Согласно соответствующему документу, подписанному Рустэмом Мардановым, специализированные дома ребенка объединят в одно государственное бюджетное учреждение здравоохранения до 31 декабря 2018 года.

В распоряжении говорится, что делается это для того, чтобы повысить эффективность использования бюджетных средств. Известно, что учреждение будет базироваться в Уфе и численность его сотрудников должна составить 503 человека. Контролировать реорганизацию назначили заместителя премьер-министра правительства Салавата Сагитова.

Уполномоченная по правам ребенка РБ Милана Скоробогатова комментировать нам ситуацию не стала, однако заявила, что «сомневаться в неправильности действий минздрава не стоит»:

- Я уверена, решение это обдуманное, - ответила она.

Главный врач Стерлитамакского специализированного дома ребенка Альфия Шарафутдинова в беседе с корреспондентом Медиакорсети заявила, что узнала о реорганизации буквально вчера.

- Я только вчера узнала о реорганизации. Нас курирует министерство здравоохранения. Как учредители, возможно, в их полномочия и не входит информировать о грядущей реорганизации дома главного врача. Сейчас мне сложно что-либо комментировать. Я очень люблю свою работу. Сегодня в нашем учреждении полная заполняемость. Мы работаем в штатном режиме. Главное — не должны пострадать наши дети, - прокомментировала главный врач.

Получить оперативный комментарий от сотрудников Белорецкого специализированного дома ребенка нам пока не удалось. В Уфимском и вовсе отказались давать комментарии.

Доктор медицинских наук, учредитель и председатель Совета благотворительного фонда содействия семье, защиты материнства и детства «Наследие» Салия Мурзабаева так прокомментировала нам сложившуюся ситуацию:

- Учредитель этих домов — минздрав республики. Без информирования учредителя распоряжение не появилось бы. В домах ребенка в основном воспитываются дети, лишенные родительских прав, дети-инвалиды с ограниченными возможностями, временно устроенные или те, от которых отказались родители в случае, если у ребенка тяжелая патология. В последние годы таких детей все чаще берут на воспитание в приемные семьи. Такова политика государства. Отсюда — сокращение количества таких домов. Отмечу, что в начале двухтысячных в Уфе было 2 таких крупных дома. Потом произошло такое же слияние.

Ключевой вопрос — в эффективности управления. На мой взгляд, куда оптимальней вариант, когда, например, Белорецкий дом ребенка курирует местное учреждение здравоохранения. Также и в Стерлитамаке. В противном же случае сейчас много затрат пойдет на командировочные, бензин, транспорт и т. д. Это неудобно. А руководитель будет один.

Куда лучше было бы решить вопрос не оптимизации, а упрощении получения помощи, улучшении оказания реабилитационной помощи детям раннего возраста с перинатальной патологией. Вопрос качества должен стоять на первом месте. Лучше внедрить новые технологии, чтобы оказать помощь как можно большему количеству людей.