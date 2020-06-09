Четверть Россиян планирует путешествия внутри страны

Как сообщает газета “Известия”, среди тех, кто планирует отдыхать внутри страны, самыми популярными направлениями были названы Крым (26,5%), Краснодарский край (25,2%), Алтай (7,8%) и Байкал (5,9%).

О намерении отправиться в Ставрополье и Приморский край заявили 2,2% и 1,6% респондентов соответственно.

52% участников опроса добавили, что не рассматривают вариант путешествий внутри страны, даже если в этом году границы не будут открыты.

Всего в исследовании принимали участие 2,1 тысячи человек.