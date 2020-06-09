Четверть Россиян планирует путешествия внутри страны

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Специалисты сервиса планирования путешествий OneTwoTrip сообщили, что порядка 24% жителей России в этом году планируют отправится в летний отпуск на отечественные курорты. Еще 7,7% склоняются к этому варианту.
Как сообщает газета “Известия”, среди тех, кто планирует отдыхать внутри страны, самыми популярными направлениями были названы Крым (26,5%), Краснодарский край (25,2%), Алтай (7,8%) и Байкал (5,9%).
О намерении отправиться в Ставрополье и Приморский край заявили 2,2% и 1,6% респондентов соответственно.
52% участников опроса добавили, что не рассматривают вариант путешествий внутри страны, даже если в этом году границы не будут открыты.
Всего в исследовании принимали участие 2,1 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что с 1 июня начинается постепенное возобновление туристической отрасли в стране.
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