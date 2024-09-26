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Шикарный октябрь обещают Башкирии
26 сентября, 17:33
Школа в Затоне всё же строится
23 сентября, 04:45
Мэр Уфы вкатился в топ-3 на электросамокате
18 августа, 09:55
Хабиров остаётся лучшим
6 августа, 14:31
Жители Башкирии съели половину бюджета Уфы
7 июля, 10:39
2023
Жители Башкирии стали реже жениться и разводиться
Сведения о количестве заключенных и расторгнутых браков на территории республики публикует «РБК-Уфа» со ссылкой на данные Росстата.
12 ноября 2023, 05:46
Естественная убыль населения в Башкирии за год сократилась на 9,3%
12 ноября 2023, 04:15
Башкирия стала лидером ПФО по количеству разводов
23 октября 2023, 03:40
2020
Хабиров возглавил медиарейтинг губернаторов Приволжского округа
4 сентября 2020, 13:20
2019
Инфляция в Приволжском федеральном округе в апреле немного снизилась
Инфляция снизилась и в Башкирии, сообщили в Национальном банке по РБ.
28 мая 2019, 04:50
Главный федеральный инспектор Михаил Закомалдин встретился с уфимцами
29 марта 2019, 15:01
Жители Башкирии смогут принять участие в фестивале «Театральное Приволжье»
28 марта 2019, 05:43
2017
100 молодых ребят из Башкирии поборются за гранты форума «iВолга-2017»
9 июня 2017, 12:28

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