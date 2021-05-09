«Пытаемся сделать вид, что празднуем»: экс-главный архитектор Уфы о смысле Дня Победы

«Пытаемся сделать вид, что празднуем»: экс-главный архитектор Уфы о смысле Дня Победы
«Пытаемся сделать вид, что празднуем»: экс-главный архитектор Уфы о смысле Дня Победы
Сегодня, 11:30ОбществоИрина ДеревянчукФото: Олег Байдин vk.com
Олег Байдин подчеркнул актуальность «праздник со слезами на глазах», но теперь это слезы от утраченных завоеваний победы.

Бывший главный архитектор Уфы назвал разрушение Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века, сопоставимой с поражением в Великой Отечественной войне.

Любое государство устойчиво и победоносно, пока опирается на национальный, в нашем случае суперэтнический, культурный код, а государственная политика соответствует ему. Такому государству не нужны внутренние войска и силовые структуры для принуждения к подчинению. Его законы соответствуют духу общества, люди следуют кодексу, даже не читая его... ...Власть вновь маскирует трибуны мавзолея. Те трибуны, где глава государства принимал парад Победы в июне 1945-го, где стоял Гагарин в апреле 1961-го. И к празднику раздаёт ветеранам грошовые покрывала, видимо, тоже для маскировки. Сегодняшняя Россия утверждает себя через отрицание советского прошлого. Но, с одной стороны «мы не Советский Союз», а с другой - пытаемся сделать вид, что празднуем День Победы. Звучит так же, как «город-герой Волгоград». Эта разнонаправленная доктрина разрывает неделимое культурное ядро. Долго это не продлится – где тонко, там и рвётся… ...Советский культурный код, вобравший в себя лучшее от населявших Российскую империю народов, помог стране победить фашизм, вывел человечество в космос. Победы, потребовавшие полной всеобщей самоотдачи, стали общим достоянием. В ситуации отсутствия внятной национальной идеи нынешнее расщепление культурного ядра может высвободить абсолютно разрушительную энергию. Сегодня я буду вспоминать советских людей, от которых победа потребовала полной самоотдачи и для которых она стала «одной на всех». Я с теми, кто помнит. Кто отличает ряженое от подлинного, временное от вечного. Это так важно - нам, живущим, сохранить способность смотреть глазами дедов-победителей! С Днём Победы!.Олег Байдин

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