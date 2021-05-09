«Пытаемся сделать вид, что празднуем»: экс-главный архитектор Уфы о смысле Дня Победы

Любое государство устойчиво и победоносно, пока опирается на национальный, в нашем случае суперэтнический, культурный код, а государственная политика соответствует ему. Такому государству не нужны внутренние войска и силовые структуры для принуждения к подчинению. Его законы соответствуют духу общества, люди следуют кодексу, даже не читая его... ...Власть вновь маскирует трибуны мавзолея. Те трибуны, где глава государства принимал парад Победы в июне 1945-го, где стоял Гагарин в апреле 1961-го. И к празднику раздаёт ветеранам грошовые покрывала, видимо, тоже для маскировки. Сегодняшняя Россия утверждает себя через отрицание советского прошлого. Но, с одной стороны «мы не Советский Союз», а с другой - пытаемся сделать вид, что празднуем День Победы. Звучит так же, как «город-герой Волгоград». Эта разнонаправленная доктрина разрывает неделимое культурное ядро. Долго это не продлится – где тонко, там и рвётся… ...Советский культурный код, вобравший в себя лучшее от населявших Российскую империю народов, помог стране победить фашизм, вывел человечество в космос. Победы, потребовавшие полной всеобщей самоотдачи, стали общим достоянием. В ситуации отсутствия внятной национальной идеи нынешнее расщепление культурного ядра может высвободить абсолютно разрушительную энергию. Сегодня я буду вспоминать советских людей, от которых победа потребовала полной самоотдачи и для которых она стала «одной на всех». Я с теми, кто помнит. Кто отличает ряженое от подлинного, временное от вечного. Это так важно - нам, живущим, сохранить способность смотреть глазами дедов-победителей! С Днём Победы!.Олег Байдин