Завод РОСНАНО и Vestas передали Перинатальному центру средства защиты от COVID-19

С четверга, девятого апреля, по решению местных властей перинатальный центр начнет принимать исключительно беременных женщин с китайской коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Об этом сообщает Inkazan.ru.

Так, ветроэнергетическое предприятие безвозмездно передало ульяновской больнице 1000 защитных костюмов, 100 специальных очков и 100 респираторов. Благодаря дополнительным средствам индивидуальной защиты удалось обезопасить врачей и быстрее подготовить медицинское учреждение к приему первых рожениц. Сейчас российские медики работают круглые сутки в очень сложных условиях. Руководство РОСНАНО изучает возможность увеличить объем помощи медикам.

Генеральный директор «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» Кимал Юсупов рассказал, что при производстве лопастей ветроустановок рабочие обязательно надевают защитные костюмы, респираторы и очки. Предприятия имеют значительные запасы средств индивидуальной защиты. Резервы можно использовать для оказания посильной помощи системе здравоохранения Ульяновской области в условиях ухудшающейся эпидемиологической обстановки с коронавирусом COVID-19. На заводе «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» трудоустроены свыше 400 жителей региона. Идея помочь людям возникла у руководства предприятия спонтанно.

Завод «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» открыли в декабре 2018 года. На нем производят композитные лопасти для турбин ВЭУ. Данная продукция не имеет аналогов в Российской Федерации. Производственная площадка находится на территории авиационного кластера в Ульяновске.

По словам руководителя инвестиционного дивизиона УК «РОСНАНО» Алишера Каланова, акционер завода РОСНАНО подобную практику одобряет. Компания планирует помогать врачам и в других субъектах РФ. В РОСНАНО считают нормой социальную ответственность бизнеса. Сегодня необходимо делать все возможное для сохранения здоровья детей и их матерей. Нужно обеспечивать безопасность медперсонала. Именно врачи сейчас входят в повышенную группу риска по COVID-19.