Глава Башкирии: Одно время увлеклись высшим образованием

Рустэм Хамитов постарался убедить молодых представителей рабочих специальностей, как важно уметь делать многое своими руками.

Сегодня, 9 февраля, в Уфе, открылся открылся III Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). На встречу с конкурсантами приехал глава республики Рустэм Хамитов.

На территории Башкирии соревнования проходят на 13 площадках профессиональных образовательных организаций в Уфе, Белебее, Нефтекамске, Стерлитамаке, Сибае. Но главной площадкой конкурса стал именно выставочный комплекс «ВДНХ-ЭКСПО», где одновременно проходят состязания по 17 компетенциям. Конкурсные работы будут оценивать 70 экспертов.

Впервые региональный чемпионат проходит в межрегиональном формате В Уфу приехали студенты из Астраханской, Московской, Свердловской, Ярославской областей, Республики Татарстан.

Как сообщили организаторы, в этом году региональный этап включает в себя соревнования по 37 компетенциям, причем некоторые впервые представлены на чемпионате – например, «Облицовка плиткой», «Обработка листового металла», «Туризм», «Администрирование отеля» и другие. Все конкурсы разбиты на шесть профессиональных блоков: строительство и строительные технологии, информационные и коммуникационные технологии, творчество и дизайн, производство и инженерные технологии, сфера услуг, транспорт и логистика.

Одной из отличительных черт конкурса является также проведение соревнований Молодежной лиги WorldSkills Russia, которое впервые проходит в возрастной категории 14-16 лет по четырём компетенциям.

Победители Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» в дальнейшем примут участие в отборочных турах. В свою очередь, победители отборочных туров станут конкурсантами VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» – WorldSkills Russia, который состоится в Южно-Сахалинске.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов посетил все конкурсные площадки, представленные в «ВДНХ-Экспо».

- Мы понимаем, что этот путь тоже дает возможность привить нашей молодёжи интерес к рабочим специальностям. У нас и без того более 100 тысяч детей обучаются в колледжах, профессионально-технических учреждениях. В этом плане республика является одним из лидеров в Российской Федерации. Это одно из сильных мест системы образования нашей республики. И эти компетенции, конечно, надо наращивать, - сказал он, отвечая на вопросы журналистов, но потом по какому-то недоразмуению стал противоречить сам себе. - Одно время увлеклись высшим образованием. Произошло перепроизводство специалистов в определённых отраслях. Сегодня нужны рабочие руки, профессиональные кадры. Нужны специалисты, которые своими руками умеют делать много.

Глава Башкирии заверил, что такого рода работа в регионе будет продолжаться.