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В Уфе пройдет фестиваль рабочих профессий «ProfФЕСТ»
Сюжеты:
Протесты в БашкирииБолеем за нашихГод Экологии
Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о секретах инвесторов.
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В Уфе пройдет фестиваль рабочих профессий «ProfФЕСТ»

Вчера, 12:44ОбществоЗлата ЗуковичФото: vdnh-ufa.ru
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