В Уфе пройдет фестиваль рабочих профессий «ProfФЕСТ»

Участников фестиваля познакомят со спецификой рабочих профессий.

Цель фестиваля – содействие повышению престижа востребованных на рынке труда профессий и увеличению профессиональных рабочих кадров. Участники фестиваля смогут увидеть образцы наглядно-демонстрационного оборудования и спецтехники, а также посетить различные интерактивные зоны для знакомства с популярными рабочими профессиями.