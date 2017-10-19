В Уфе пройдет фестиваль рабочих профессий «ProfФЕСТ»
Вчера, 12:44ОбществоЗлата ЗуковичФото: vdnh-ufa.ru
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Участников фестиваля познакомят со спецификой рабочих профессий.
В Уфе на ВДНХ-Экспо 26 октября пройдет фестиваль рабочих профессий «ProfФЕСТ».
Цель фестиваля – содействие повышению престижа востребованных на рынке труда профессий и увеличению профессиональных рабочих кадров. Участники фестиваля смогут увидеть образцы наглядно-демонстрационного оборудования и спецтехники, а также посетить различные интерактивные зоны для знакомства с популярными рабочими профессиями.
Кроме того, на фестивале будет работать деловая зона для HR- специалистов.
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