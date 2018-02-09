Аналитики: уфимцы проводят в пробках 48 часов в год

Аналитическое агентство Inrix опубликовало результаты самых загруженных городов мира, среди которых Москва заняла в 2017 году второе место. Возглавил мировой рейтинг пробок на дорогах Лос-Анджелес – там в год водители проводят в заторах в среднем 103 часа.

Среди российских городов Уфа оказалась на восьмом месте – жители столицы Башкортостана проводят за рулем в пробке порядка 48 часов. В списке 50 самых загруженных городов мира оказались также Магнитогорск (73 часа), Санкт-Петербург (54 часа), Новосибирск (52 часа), Екатеринбург (51 час) и т.д. В среднем водители в России проводят в пробках около 41 часа в год.