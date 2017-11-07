В Уфе образовались 7-балльные пробки

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Из-за тумана видимость на дорогах ухудшилась до 500 метров.
Утром 7 ноября в столице республики образовались пробки в семь баллов. Причиной стал туман.
Затор был практически на всей улице Сочинская, на улице Пугачева от Колгуевской до Бельской и проспекте Салавата Юлаева. Так, встали улицы Заки Валиди, Коммунистическая, Ветошникова и Октябрьской революции. Затруднено движение на трассе Р-240 от Кооперативной и до моста через Белую.
На Яндекс.Пробках заторы получили оценку в семь баллов.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей