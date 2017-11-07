В Уфе образовались 7-балльные пробки

Из-за тумана видимость на дорогах ухудшилась до 500 метров.

Утром 7 ноября в столице республики образовались пробки в семь баллов. Причиной стал туман.

Затор был практически на всей улице Сочинская, на улице Пугачева от Колгуевской до Бельской и проспекте Салавата Юлаева. Так, встали улицы Заки Валиди, Коммунистическая, Ветошникова и Октябрьской революции. Затруднено движение на трассе Р-240 от Кооперативной и до моста через Белую.