В центре Уфы 10-балльные пробки

Скорость движения - от трех до семи километров в час

По данным сервиса «Яндекс-пробки» весь центр Уфы стоит в 10-балльных пробках. Максимальная скорость движения – 7 километров в час.

На проспекте Октября из-за трех ДТП движение затруднено от кольца на Аграрном университете до Спортивной. 10 баллов фиксирует сервис на ул.Заки Валиди, Революционной, проспекте Салавата Юлаева в сторону выезда из города, ул.Менделеева. Многокилометровый затор на улице Города Галле, Рихарда Зорге и 50-летия СССР, ул.Шафиева. Из-за дорожных работ на Уфимском шоссе скорость движения автомобилей ограничена 5 километрами в час.