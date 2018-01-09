В Башкирии действуют три ледовые переправы

Об этом РИА Новости сообщили в Центральном региональном центре МЧС России.

Семь ледовых переправ через реки действуют в Центральном и Приволжском федеральных округах с 6 января, сообщили сегодня РИА Новости в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС России.

Три из них расположены в Башкирии:

- Бирский район, город Бирск, река Белая, автомобильная;

- Караидельский муниципальный район, село Караидель, река Уфа, автомобильная;

- Краснокамский район, деревня Старый Янзигит, река Белая, автомобильная);