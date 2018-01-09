В Башкирии действуют три ледовые переправы
Сегодня, 15:49ОбществоРустэм БашкирцевФото: 02.mchs.gov.ru
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Об этом РИА Новости сообщили в Центральном региональном центре МЧС России.
Семь ледовых переправ через реки действуют в Центральном и Приволжском федеральных округах с 6 января, сообщили сегодня РИА Новости в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС России.
Три из них расположены в Башкирии:
- Бирский район, город Бирск, река Белая, автомобильная;
- Караидельский муниципальный район, село Караидель, река Уфа, автомобильная;
- Краснокамский район, деревня Старый Янзигит, река Белая, автомобильная);
МЧС России рекомендует гражданам «исключить несанкционированнный выход на лёд», а в случае происшествий и для оказания помощи сообщать по телефонам экстренных служб – 101.
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