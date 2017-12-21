В Башкирии начала работать третья ледовая переправа

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Границы переправы обозначаются через каждые 25-30 метров ограничительными маркировочными вехами, в опасных для движения местах выставляются предупредительные знаки.
В Башкирии ввели в эксплуатацию третью ледовую однополосную переправу на реке Белой в деревне Староянзигитово Краснокамского района грузоподъемностью три тонны, шириной 100 метров и длиной 800 метров, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
Также планируется открытие еще одной ледовой переправы в селе Никола-Березовка Краснокамского района на реке Кама.
Ледовые переправы – переправы, положенные по ледяному покрову рез и озер, которые могут быть частью временных зимних автодорог, временно заменять мост или паромную переправу постоянной автодороги в зимний период.
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