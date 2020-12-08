Жители села в Башкирии пожаловались на установленную кривую новогоднюю ёлку

— Ежегодно новогоднюю центральную ёлку выбираем из предложенных Мечетлинским участковым лесничеством с учетом минимального ущерба для природы, доставляем силами Большеустьикинского сельсовета с использованием подъемных механизмов лесозаготовителей и ДРСУ. Как писали ранее, во время валки и доставки бывают повреждения веток, в срок до 9 декабря их ремонт завершим, ответил на обращение заместитель главы администрации Мечетлинского района Азамат Калямов.