Жители села в Башкирии пожаловались на установленную кривую новогоднюю ёлку

Жители села Большеустьикинское Мечетлинского района сфотографировали установленную на днях новогоднюю ёлку. Сельчане возмущены тем, что дерево, которое должно приносить радость, выглядит кривым, так как с одной стороны заметно не хватает веток.

— Такую елку установили в Большеустьикинское. Просто посмешище. Так каждый год, не хотят менять, написали местные жители на странице Радия Хабирова в соцсетях. В пресс-службе администрации Мечетлинского районе объяснили состояние дерева тем, что при валке и доставке ёлки бывают случаи повреждения. Также представители районной мэрии пообещали, что в скором времени сотрудники сельсовета проведут работу по ремонту сломанных веток. — Ежегодно новогоднюю центральную ёлку выбираем из предложенных Мечетлинским участковым лесничеством с учетом минимального ущерба для природы, доставляем силами Большеустьикинского сельсовета с использованием подъемных механизмов лесозаготовителей и ДРСУ. Как писали ранее, во время валки и доставки бывают повреждения веток, в срок до 9 декабря их ремонт завершим, ответил на обращение заместитель главы администрации Мечетлинского района Азамат Калямов. Photo: vk.com Также в администрации опровергли заявление о ежегодном плохом состоянии новогодней ели, установленной на площади. Для доказательства приложили фото, сделанное год назад.

