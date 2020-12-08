Жители села в Башкирии пожаловались на установленную кривую новогоднюю ёлку

Жители села в Башкирии пожаловались на установленную кривую новогоднюю ёлку

Вчера, 14:53ОбществоКарина МамаеваPhoto: vk.com
Жители села Большеустьикинское Мечетлинского района сфотографировали установленную на днях новогоднюю ёлку. Сельчане возмущены тем, что дерево, которое должно приносить радость, выглядит кривым, так как с одной стороны заметно не хватает веток.

— Такую елку установили в Большеустьикинское. Просто посмешище. Так каждый год, не хотят менять, написали местные жители на странице Радия Хабирова в соцсетях.

В пресс-службе администрации Мечетлинского районе объяснили состояние дерева тем, что при валке и доставке ёлки бывают случаи повреждения. Также представители районной мэрии пообещали, что в скором времени сотрудники сельсовета проведут работу по ремонту сломанных веток.

— Ежегодно новогоднюю центральную ёлку выбираем из предложенных Мечетлинским участковым лесничеством с учетом минимального ущерба для природы, доставляем силами Большеустьикинского сельсовета с использованием подъемных механизмов лесозаготовителей и ДРСУ. Как писали ранее, во время валки и доставки бывают повреждения веток, в срок до 9 декабря их ремонт завершим, ответил на обращение заместитель главы администрации Мечетлинского района Азамат Калямов.

Photo:vk.com

Также в администрации опровергли заявление о ежегодном плохом состоянии новогодней ели, установленной на площади. Для доказательства приложили фото, сделанное год назад.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы