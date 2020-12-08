Жители села в Башкирии пожаловались на установленную кривую новогоднюю ёлку

— Такую елку установили в Большеустьикинское. Просто посмешище. Так каждый год, не хотят менять, написали местные жители на странице Радия Хабирова в соцсетях.
В пресс-службе администрации Мечетлинского районе объяснили состояние дерева тем, что при валке и доставке ёлки бывают случаи повреждения. Также представители районной мэрии пообещали, что в скором времени сотрудники сельсовета проведут работу по ремонту сломанных веток.
— Ежегодно новогоднюю центральную ёлку выбираем из предложенных Мечетлинским участковым лесничеством с учетом минимального ущерба для природы, доставляем силами Большеустьикинского сельсовета с использованием подъемных механизмов лесозаготовителей и ДРСУ. Как писали ранее, во время валки и доставки бывают повреждения веток, в срок до 9 декабря их ремонт завершим, ответил на обращение заместитель главы администрации Мечетлинского района Азамат Калямов.
Также в администрации опровергли заявление о ежегодном плохом состоянии новогодней ели, установленной на площади. Для доказательства приложили фото, сделанное год назад.