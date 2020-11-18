Ёлки против коронавируса, рейтинг поликлиник, дистант в школе. Итоги дня в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров на странице в своих соцсетях рассказал о втором этапе модернизации железнодорожных путей в республике. Перспективный проект руководитель региона обсудил с главой РЖД Олегом Белозеровым.
В Башкирии в ближайшее время появится рабочая комиссия, которая будет разрабатывать предложения по изменению действующей в республике Конституции и местного законодательства.
Город Кумертау в Башкирии вошел в топ-10 моногородов России по итогам прошлого года. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.
А теперь новости из коронавирусной ленты дня:
Сегодня, 18 ноября, в правительстве республике состоялось совещание на тему организации новогодних праздников. Министр ЖКХ Борис Беляев поручил главам муниципалитетов завершить подготовку ледовых городков уже к 10 декабря.
Учебные заведения снова вынуждены переходить в онлайн-режим. Mkset разобрался вместе с педагогами Башкирии, насколько система образования готова к дистанту спустя полгода с начала пандемии в стране.
Накануне премьер-министр Башкирии Андрей Назаров провел рабочее совещание, на котором обсуждался ход строительства нового инфекционного госпиталя в Стерлитамаке. Начальник участка отметил, что рабочие уже начали монтаж системы отопления, вентиляции и электроснабжения.
Накануне же, 17 ноября, интернет-издание «Медуза» опубликовало большой аналитический текст, посвященный ситуации с коронавирусом и пневмонией в Башкирии. В подготовке данного текста приняли участие журналисты портала Mkset.
Чтобы узнать мнение уфимцев о тех учреждениях, где они вынуждены лечиться в условиях пандемии, Mkset составил рейтинг и антирейтинг местных больниц и поликлиник.
Есть примечательные новости на правовую тему:
Дюртюлинский следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении главы Кушнаренковского района. Он подозревается в превышении должностных полномочий, а также в незаконной реализации 145 гектаров земли.
Шестой кассационный суд в Самаре вынес решение по жалобе уфимской проститутки Марии Л., которая проходит в качестве потерпевшей по делу об изнасиловании. Обвиняемым по данному делу является гражданин Нигерии Айо Осиа, который учился в Уфе.
Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Рамили Саитовой. Ранее районный суд Уфы приговорил блогера и активистку к двум месяцам заключения под стражей за публичные призывы к экстремистской деятельности в сети «Интернет».