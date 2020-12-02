Праздника не будет: жители села в Стерлитамаке боятся остаться без новогодней ёлки

— Было собрание жителей с главой сельсовета Звоновым А. Л. Все жители были возмущены тем, что отменили новогоднюю ёлку. Около 500 детей остались без ледового городка. Наши дети вынуждены кататься с холма, который находится прямо на площади, где проезжают машины. Мы, мамы, вынуждены следить по очереди, чтобы наши дети не попали под колеса машин, пишет Фидания Кинзебулатова.