Накануне вечером жители Уфы застали коммунальщиков за очень умилительным занятием. После строительства горки из снега они решили сами её протестировать. Видео очевидец опубликовал в группе «БашДТП».

— Все мы немного дети в душе. Таким необычным образом коммунальщики в Уфе протестировали горки. Милота. А главное-никто не в шоке или ужасе, пишет подписчик. На видео пятеро сотрудников коммунальной службы в спецформе дурачились вокруг горки. Один из них лег на подстилку, а другой тащил его по склону. По кадрам видно, что все рабочие были в хорошем настроении.

