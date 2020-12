Красноярские спасатели провели эксперимент - проверили скорость сгорания елок из разных материалов, чтобы определить самую безопасную.

По сообщению газеты “Известия”, для эксперимента сотрудники МЧС использовали натуральную ель и две искусственные, выполненные из разных материалов: один легковоспламеняющийся, а второй трудногорючий. Елка из обычного искусственного материала сгорела за полминуты. Натуральная ель - за 90 секунд. Елка, выполненная из специального трудногорючего пластика загорелась только на четвертой минуте. То есть, если последняя загорится в помещении с людьми, у них будет время, чтобы спастись.

