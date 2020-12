Крупному московскому ресторану грозит штраф до миллиона рублей за проведение дня рождения телеведущей.

iz.ru сообщает, что ресторан Balzi Rossi хотят наказать за нарушение профилактических мер распространения коронавирусной инфекции. Специалисты выявили нарушение путем мониторинга социальных сетей - в ресторане праздновала день рождения Виктория Боня. Теперь заведение общественного питания могут закрыть на девяносто дней и наложить штраф в размере до миллиона рублей.

