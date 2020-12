Где можно покататься на коньках в Уфе: список катков и хоккейных коробок

С наступлением зимы в столице Башкирии развернули свою работу ледовые катки и хоккейные коробки. Главы районов рассказали, где можно покататься на коньках.

В Калининском районе столицы будут функционировать 10 хоккейный коробок по адресам: Мушникова 17/1, Гвардейская 46/2, Транспортная 50/4, С. Богородская, 1, Ферина, 9, Ферина, 33, Транспортная, 28/4, Первомайская, 53, Ушакова, 64, Т. Янаби, 63 и Мелеузовская, 31. Кроме того, катки для массового катания зальют на стадионе имени Николая Гастелло и в развлекательном комплексе «Гольфстрим». Там организуют прокат коньков. 16 хоккейных коробок расположены в Кировском районе Уфы. Залитые площадки во дворах МКД находятся по адресам: по улице Батырской, 10/1, Заки Валиди, 3, Бехтерева, 16/2, Кирова, 91, Достоевского, 106, Мубарякова, 11/1 и 7/2, Авроры, 11/1, С. Кувыкина, 19 — 19а, Бакалинской, 19, Софьи Перовской 13а и 42/1. Ещё две хоккейные коробки подготовлены на территории Лицея № 5 (Рабкоров, 13) и Гимназии № 16 (Менделеева, 146/1). В отдалённых частях района в деревне Искино и посёлке Чеснововка также функционируют площадки. Также подготовлены ещё один крытый каток в ТЦ «Мега» и семь открытых на Амантая, 11 (лицей № 160), стадионе «Динамо», Гостином дворе, С. Кувыкина, 30 (ИП «Смаков»), Высотной, 12/1, Рубежной, 176 (парковка «Декатлон») и Звездной, 16а в поселке «Цветы Башкирии». На балансе Орджоникидзевского района всего 11 хоккейных коробок, из которых восемь залиты льдом, а три площадки используются для хоккея с мячом и футбола на снегу. Ещё 19 ноября открылся самый крупный каток города на стадионе «Строитель». В праздничные каникулы собираются развернуть массовое катание на ледовой арене нового Центра шор-трека. В Дёмском районе предусмотрена подготовка пяти хоккейных площадок и трех катков: стадион «Локомотив», на территории спортшколы № 7 и парк микрорайона «Яркий». В Ленинском районе открыты девять хоккейный коробок: в сквере «Волна», микрорайоне «Нижегородка» по адресам Саляма, 2/1 и Заозерная, 2, а также на Красина, 15, Мустая Карима, 16 и Ахметова, 300. Ещё три площадки функционируют на Нехаева, 87, Талькова, 36 и Летчика 8/2. На территории Центра спортивной подготовки Риммы Баталовой работает каток площадью 3,5 тысячи квадратных метров. На территории Октябрьского района функционирует сразу 17 хоккейных площадок и ещё три предназначены для зимнего мини-футбола. Для местных жителей и гостей также работают семь катков. В Советском районе действуют 13 хоккейный коробок: семь — во дворах и шесть — на территории образовательных учреждений. В этом году обновлены площадки лицея № 96 и школы № 100. В рамках программы «Башкирские дворики» отремонтирована хоккейная коробка во дворе дома № 21/2 по улице М.Губайдуллина. Новая ледовая площадка появится рядом со школой № 108 по улице Менделеева, 177/3. В Советском районе также традиционно будет открыт каток в парке имени И.Якутова, в сквере имени 50-летия Победы и на площади вблизи Башкирского государственного аграрного университета. Напомним, в Уфе установят 109 новогодних ёлок, три из которых станут центральными — на Советской площади, площади имени Ленина и имени Салавата Юлаева.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter