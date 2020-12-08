Где можно покататься на коньках в Уфе: список катков и хоккейных коробок

В Советском районе действуют 13 хоккейный коробок: семь — во дворах и шесть — на территории образовательных учреждений. В этом году обновлены площадки лицея № 96 и школы № 100. В рамках программы «Башкирские дворики» отремонтирована хоккейная коробка во дворе дома № 21/2 по улице М.Губайдуллина. Новая ледовая площадка появится рядом со школой № 108 по улице Менделеева, 177/3. В Советском районе также традиционно будет открыт каток в парке имени И.Якутова, в сквере имени 50-летия Победы и на площади вблизи Башкирского государственного аграрного университета.