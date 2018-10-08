МЧС Башкирии сообщает об усилении ветра и рекомендует не выходить из дома
Сегодня, 16:08ОбществоЗиля Аскерова
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В республике объявлено штормовое предупреждение.
По данным МЧС Башкирии, завтра, 9 октября, на территории республики ожидается особое усиление ветра. Его порывы могут достигать до 18 м/с.
Сотрудники ведомства предупреждают, что в подобной ситуации опасно находиться на улице. Также они рекомендуют взять под особый контроль детей.
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