МЧС Башкирии сообщает об усилении ветра и рекомендует не выходить из дома

По данным МЧС Башкирии, завтра, 9 октября, на территории республики ожидается особое усиление ветра. Его порывы могут достигать до 18 м/с.

Сотрудники ведомства предупреждают, что в подобной ситуации опасно находиться на улице. Также они рекомендуют взять под особый контроль детей.