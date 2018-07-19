В Башкирии ураганный ветер снес крыши жилых домов
К счастью, никто из людей не пострадал.
Накануне, 18 июля, в седьмом часу вечера произошло серьезное ЧП в Ишимбайском районе Башкирии. Об этом сообщили пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ.
Как оказалось, сильные порывы ветра повредили кровлю двух жилых домов по улице Тугаева в поселке Нижнеарметово.
К месту ЧП собрались спасатели, добровольная пожарная команда, а также представители районной администрации и сельсовета. В первом доме, проживает семья из трех человек с ребенком, пострадали 98 м2 кровли одноэтажного жилого дома , а во втором случае, в доме, где живут пятеро человек с двумя детьми, оказались повреждены 12 м2 кровли. Из людей никто не пострадал. За ремонт кровли люди взялись тут же, так что перемещение жильцов в пункт временного размещения не потребовалось.
Как уточнили в Башгидромете, в Ишимбайском районе вчера были зафиксированы порывы ветра до 12 м/с.